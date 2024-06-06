Φωτιά στoν Αλμυροπόταμο Ευβοίας: Αρκετές διάσπαρτες εστίες, χωρίς μεγάλο μέτωπο

Ενισχύθηκαν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμος του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες, ωστόσο πλέον δεν υπάρχει το μεγάλο μέτωπο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.15 σε ρεματιά, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των δυνάμεων, καθώς υπάρχει μόνο ένας δρόμος πρόσβασης.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 56 πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του Αλμυροποτάμου καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβοίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

