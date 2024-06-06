Συνελήφθη 23χρονος με ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία

Συνελήφθη, το βράδυ της Τρίτης στον Κολωνό από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Περιπολιών της διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο περιπολίας και ελέγχων από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Περιπολιών στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος και ειδικότερα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να κατέχει πλαστό δελτίο ταυτότητας με στοιχεία άλλου αλλοδαπού.

Οι αστυνομικοί εξακρίβωσαν άμεσα την πλαστότητα του εγγράφου και παρά την προσπάθεια του 23χρονου να διαφύγει, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν τον τμήμα Ασφαλείας Κολωνού όπου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σε βάρος του 23χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς τον Αύγουστο του 2023 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μαζί με ένα συνεργό και με τη χρήση όπλου, τραυμάτισε στο πόδι έναν αλλοδαπό, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα στο Ίλιον με απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε από ανήλικους κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.