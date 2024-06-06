Ο δήμαρχος του νησιού, Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, είπε ότι οι πυροσβέστες που διεξήγαγαν την έρευνα τον ενημέρωσαν ότι θεωρούν αδύνατο να ήταν ακόμα εκεί ο Δρ Michael Mosley, ο δημοσιογράφος που εξαφανίστηκε τη Σύμη. Ο κ. Παπακαλοδούκας πιστεύει ότι είναι πιθανό ο Δρ Μόσλεϊ είτε να «ακολούθησε άλλο μονοπάτι» ή να έπεσε στη θάλασσα.

"Είναι μια πολύ μικρή, ελεγχόμενη περιοχή, γεμάτη κόσμο. Επομένως, αν του συνέβαινε κάτι εκεί, θα τον είχαμε βρει μέχρι τώρα", είπε στο BBC News.

Η επιχείρηση διάσωσης του δημοσιογράφου Michael Mosley, επικεντρώνεται στην περιοχή Πέδι του νησιού, καθώς μια γυναίκα τον είδε εκεί την Τετάρτη, όπως δήλωσε στο BBC News ο αντιδήμαρχος του νησιού Ηλίας Τσάσκας.

Προσέθεσε ότι η περιοχή θεωρείται επικίνδυνη, αλλά τόνισε ότι ο Δρ Mosley εντοπίστηκε σε ασφαλές μέρος του δρόμου.

Μια έκκληση που έλεγε ότι αγνοείται δημοσιεύτηκε σε μια τοπική ομάδα στο Facebook την Τετάρτη, μαζί με μια φωτογραφία του Δρ Mosley φορώντας μπλε καπέλο, μπλουζάκι πόλο και σορτς.

Στο μέρος που διέμενε με τη σύζυγό του, η οποία δήλωσε την εξαφάνισή του, βρέθηκε το τηλέφωνο του 67χρονου Άγγλου δημοσιογράφου τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από χθες.

Από το πρωί εντατικές έρευνες διενεργούνται με τη χρήση drone σε ξηρά και θάλασσα στη Σύμη, για τον εντοπισμό του γνωστού και βραβευμένου δημοσιογράφου του BBC, ο οποίος βρίσκεται στο νησί για διακοπές.

Η περιοχή από όπου πιστεύεται ότι πέρασε ο Δρ Mosley για να επιστρέψει στο Γυαλό πεζός είναι κατά τμήματα αδιάβατη και επικίνδυνη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σύμης, ελικόπτερο καταφτάνει από την Αθήνα στο νησί για να βοηθήσει στις έρευνες.

Η εξαφάνιση

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί η σύζυγος του δημοσιογράφου έκανε δήλωση εξαφάνισης του 67χρονου στην αστυνομία και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε αυτές συμμετέχουν εκτός την αστυνομία και το Λιμενικό, εθελοντική Ομάδα, η Πυροσβεστική, ενώ όπως προαναφέρθηκε γίνεται χρήση drone και σύντομα πρόκειται να μεταβεί στο νησί και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος που θα συνδράμει στις έρευνες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δημοσιογράφου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Σύμη. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 1 όχημα και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Ρόδου, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ. Συνδρομή παρέχει εθελοντική ομάδα του δήμου Σύμης.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός αλλοδαπού, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου #Σύμη.

🚒🚒Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 1 όχημα και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Ρόδου, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

