Η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 25-Ι» διεξήχθη από 12 έως 23 Οκτωβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού και Σαρωνικού κόλπου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), η άσκηση οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο τις Ναυτικές Ειδικές Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τις προαποβατικές επιχειρήσεις Ναρκοθηρίας Πολύ Ρηχών Υδάτων και Εξουδετέρωσης Ναρκών - Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών.

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με το πλοίο γενικής υποστήριξης «'Ατλας Ι», με ελικόπτερο τύπου S70B, Aegean Hawk, καθώς και με μέσα και προσωπικό από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών.

Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, από το Βέλγιο, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Πολωνία.

Κατά την άσκηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών, στις διαδικασίες αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά αντικείμενα ύδατα σε περιβάλλον πολλαπλής/ασύμμετρης απειλής καθώς και σε τεχνικές εξουδετέρωσης τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα.

Η άσκηση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίαςκαι διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΝ.

Δείτε φωτογραφίες από την πολυεθνική άσκηση:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.