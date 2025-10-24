ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι κατηγορούμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 11 κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένας κατηγορούμενος που επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα πήρε προθεσμία για Δευτέρα. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι τήρησαν τις νόμιμες διαδικασίες για να λάβουν επιδοτήσεις.

Νωρίτερα, ενώπιον της Ευρωπαίας ανακρίτριας οδηγήθηκε για απολογίες η πρώτη ομάδα δώδεκα κατηγορουμένων, οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της, κατά τη δικογραφία, εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, φαίνεται να είναι πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές εκτάσεων σε δηλώσεις για την καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων, με μικρό οικονομικό αντικείμενο που αφορά ποσά 500 έως 1.000 ευρώ. Πρώτη απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενη που είναι έγκυος, καθώς χθες το απόγευμα κατά τη διαδικασία για τη χορήγηση προθεσμιών αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα αρνήθηκε τις κατηγορίες περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε με την περίπτωση της και ποια πρόσωπα, τα οποία έχει ήδη μηνύσει όπως ισχυρίζεται, ενεπλάκησαν με δόλιους τρόπους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Όπως απολογήθηκε η έγκυος, είναι αγρότισσα από το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. «Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μου ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως, ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».

