Ποινή 10ετούς κάθειρξης σε 25χρονη που έβαζε την ανήλικη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα

Σε 10ετή κάθειρξη καταδικάστηκε μία 25χρονη, επειδή έβαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα ψιλικών και καφέ, στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για εμπορία ανθρώπου με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους σε βάρος ανηλίκου, κατ΄ εξακολούθηση. Η κατηγορούμενη γυναίκα (Ελληνίδα) καταδικάστηκε ερήμην, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο.

Η 25χρονη είχε συλληφθεί πέρσι τον Μάιο, όταν μία περαστική εντόπισε το 6 ετών (τότε) κοριτσάκι να κλαίει έξω από το κατάστημα και ειδοποίησε την αστυνομία. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα μετέφερε την κόρη της καθημερινά στο σημείο, υποχρεώνοντάς την από το πρωί έως το βράδυ να επαιτεί.

Μετά την απολογία της στις ανακριτικές αρχές η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Εκτός από την 10ετή κάθειρξη, της επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.