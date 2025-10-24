Κορωπί: Ο 4χρονος αποκάλυψε τον ξυλοδαρμό της μητέρας του από τον πατέρα του

Διασωληνωμένη εξακολουθεί να βρίσκεται η 40χρονη γυναίκα η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 50χρονο σύντροφό της το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Ο φερόμενος ως δράστης κάλεσε αρχικά το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι.

Επικοινώνησε επίσης με την ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού όπου φοιτούν τα παιδιά τους, ζητώντας να τα παραλάβει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα περιέγραψε ότι όταν μπήκε στο σπίτι, όλα φαίνονταν καθαρά, χωρίς σημάδια φασαρίας, εκτός από «αρκετά αίματα».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντιλήφθηκαν αμέσως τι είχε συμβεί, καθώς ο 4χρονος γιος του ζευγαριού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Τα δύο ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, μέχρι να αποφασιστεί προσωρινά ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τρεις ημέρες πριν το περιστατικό, ο 50χρονος είχε κλειδώσει τη σύντροφό του έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί. Γείτονες αναφέρουν ότι η γυναίκα φαινόταν στενοχωρημένη, αλλά απέφευγε να μιλήσει για ό,τι συνέβαινε.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη στο παρελθόν μία σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία, το 2023, εις βάρος της ίδιας γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

