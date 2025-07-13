Στα δικαστήρια της Πάτρας έφτασε λίγο πριν τις 11 το πρωί η Ειρήνη Μουτζούκου, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, για να απολογηθεί για τις δολοφονίες των 3 βρεφών που έχει ομολογήσει (τα δύο δικά της και το πρώτο μωρό που σκότωσε χρονικά, της φίλης και κουμπάρας της, Κατερίνας).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο δρόμος έξω από τα δικαστήρια έχει αποκλειστεί, ενώ αρκετός κόσμος περίμενε την άφιξη της κατηγορούμενης, για να την αποδοκιμάσει.

Η κατηγορουμένη κατά την προσαγωγή της φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχαν σχηματίσει γύρω της έναν προστατευτικό κλοιό.

Η είσοδος της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια έγινε από πόρτα στην συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, ώστε να μην χρειαστεί να διανύσει μεγάλη απόσταση μέχρι να φθάσει στο γραφείο της ανακρίτριας, που βρίσκεται στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.