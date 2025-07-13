Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από το μεσημέρι της Κυριακής στην αστυνομία για αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε καφετέρια στον Κολωνό, με τραυματίες έναν Τούρκο υπήκοο, πελάτη του καταστήματος και έναν αστυνομικό, σύζυγο της ιδιοκτήτριας του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα, που μετέφεραν τους 2 τραυματίες σε νοσοκομείο.

Ο Τούρκος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και ο αστυνομικός στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Και οι δύο είναι τραυματισμένοι στα πόδια και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ο δράστης της επίθεσης - Τούρκος και αυτός - το έσκασε και αναζητείται.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο Τούρκος υπήκοος ήταν μαζί με έναν άλλο ομοεθνή του μαζί έξω από την καφετέρια. Μπήκε μέσα, πήρε ένα καφέ και ξαναβγήκε.

Κάτι είπαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες και το θύμα του είπε να μπουν μέσα για να πιούν μαζί καφέ.

Ο άλλος όμως τράβηξε πιστόλι και καθώς ο πρώτος έτρεξε στο εσωτερικό του καταστήματος, τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στα πόδια.

Από τις σφαίρες τραυματίστηκε και ο αστυνομικός στα πόδια, ο οποίος ήταν συμπτωματικά στο κατάστημα, το οποίο ανήκει στη σύζυγό του.

Ο δράστης στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, το θύμα τον κατονόμασε στους αστυνομικούς, καθώς είναι ομοεθνής και γνωστός του και αναζητείται.

Στον τόπο των πυροβολισμών βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες από πιστόλι.

Οι λόγοι της επίθεσης ερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

