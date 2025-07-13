Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος».

Στην περιοχή μετέβη ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος με πυροσβέστες της 2ης ΕΜΑΚ, ενώ κινητοποιήθηκαν μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Ε.Ο.Σ.

Οι διασώστες μετέφεραν την τραυματία σε προσβάσιμο σημείο, από όπου την παρέλαβε το ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και την μετέφερε στο Ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτόχωρου.

Στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

