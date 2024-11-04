Οκληρώθηκαν οι εξετάσεις πάνω από 3.000 υποψηφίων για απόκτηση ΠΕΓΠ

Με τη συμμετοχή 3.217 υποψηφίων ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου οι πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που είναι απαραίτητο για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδαπούς.

Οι εξετάσεις διοργανώθηκαν από τη γενική γραμματεία Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε 55 εξεταστικά κέντρα, σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων τα 5 είναι ειδικά κέντρα για τους υποψήφιους άνω των 62 ετών καθώς και όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηρίας άνω του 67%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε με επιτυχία το πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας των εξετάσεων. Η χρήση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα κέντρα με σκοπό να επεκταθεί και στο σύνολο των εξεταστικών κέντρων στην επόμενη φάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.