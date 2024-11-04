Όπλα, περούκες, μάσκες, χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιαγράμματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, στις έρευνες που έγιναν μετά την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Για την υπόθεση, από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και κατά περίπτωση τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, σε βάρος τριών ατόμων ημεδαπών, (άνδρας 31 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 33 και 30 ετών αντίστοιχα), εκ των οποίων ο πρώτος παρουσιάστηκε αυθορμήτως βραδινές ώρες της περασμένης Παρασκευής (01-11) και αφού συνελήφθη, σήμερα το απόγευμα θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, η μία εκ των δύο κατηγορουμένων γυναικών (33χρονη) συνελήφθη και συνεχίζεται να νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο, ενώ η έτερη αναζητείται.

Επίσης, ταυτοποιήθηκε εργαστηριακά η σορός του θανόντος από την έκρηξη, η οποία ανήκει σε ημεδαπό άνδρα ηλικίας 36 ετών.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τρεις οικίες και ένα όχημα, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πιστόλια με γεμιστήρες, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptop, tablet και usbsticks), κινητών τηλεφώνων, κάρτες sim καθώς και μέσα αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του προσώπου, όπως περούκες και ολοπρόσωπες μάσκες, πλήθος κλειδιών, χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιαγράμματα.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Θηριώδης η βόμβα - Ακατάλληλη για διαμονή ολόκληρη η πολυκατοικία

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» έκανε λόγο για μια «θηριώδη βόμβα» που ετοιμαζόταν, η οποία ήταν συμπυκνωμένη εκρηκτική ύλη, με την ακριβή σύσταση να φανερώνεται από τα εργαστήρια τις επόμενες ώρες. «Το βέβαιο είναι από την καταστροφή που προκάλεσε, ουσιαστικά κατέστησε μια ολόκληρη πολυκατοικία ακατάλληλη για διαμονή, Μάλιστα, εκεί μέσα, εκτός από οικογένειες, υπήρχαν και ανάπηροι άνθρωποι και τίθεται ζήτημα στέγασης. Το σίγουρο είναι ότι αν η βόμβα έσκαγε, θα προκαλούσε μεγάλη καταστροφή και όπως φαίνεται η ενέργεια ήταν προγραμματισμένη να γίνει άμεσα».

Πηγή: skai.gr

