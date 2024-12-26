Στη σύλληψη δύο ατόμων που συνεπλάκησαν μεταξύ τους, σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί.

Πρόκειται για έναν 61χρονο και έναν 32χρονο που κατηγορούνται για εκατέρωθεν πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δυο άνδρες το πρωί των Χριστουγέννων, αφού διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους προκάλεσαν ο ένας στον άλλον σωματικές βλάβες, ενώ αναζητείται ένας ακόμη 30χρονος άνδρας.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

