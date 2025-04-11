Στη σύλληψη μιας 52χρονης γυναίκας που κατηγορείται για κλοπή, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Φαιστού οι αστυνομικοί.

Ησύλληψη της 52χρονης οικιακής βοηθού έγινε έπειτα από καταγγελία 69χρονης ότι από το σπίτι της τμηματικά είχε αφαιρεθεί χρηματικό ποσό 10 χιλιάδων ευρώ.

Μάλιστα χθες το πρωί (10.04.2025) πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία τοποθετήθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην οικία της 69χρονης, τα οποία αφαιρέθηκαν από την 52χρονη.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

