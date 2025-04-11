Πανικό προκάλεσε ένα τεράστιο φίδι που εντοπίστηκε σε προαύλιο Λυκείου στα Πατήσια.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, με ανάρτησή του στο Facebook.

«Ένας λαφιάτης βρέθηκε στο προαύλιο Γενικού Λυκείου στα Πατήσια. Τον περισυλλέξαμε για τη δική του ασφάλεια, έχει μια γερή πληγή στο δέρμα αλλά θα πάει καλά", ενημερώνεται το κοινό στη σχετική ενημέρωση.

Ο λαφιάτης, είναι ένα ακίνδυνο φίδι, καθώς δεν έχει δηλητήριο ωστόσο το μεγάλο μήκος του, που φτάνει έως και 1,5 μέτρο, προκαλεί φόβο.

