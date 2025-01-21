Της Έλενας Γαλάρη
Ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία ασκήθηκε σε Ελληνίδα υπάλληλο του ΟΗΕ, που υπηρετούσε σε νευραλγικό πόστο του διεθνούς οργανισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη υπάλληλος, η οποία διαχειριζόταν σημαντικά κονδύλια του ΟΗΕ, φέρεται να ιδιοποιήθηκε ποσό που ξεπερνά το 1 εκ.δολάρια από το 2014 έως το 2021.
Όπως αποκαλύφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, η κατηγορούμενη έφτιαχνε εξοδολόγια με πλαστά παραστατικά.
Μετά από αναφορά του ΟΗΕ, σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αρχικά διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όμως εξαιτίας αναρμοδιότητας, επέστρεψε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Οι εξηγήσεις που έδωσε η κατηγορούμενη, η οποία αρνείται τα όσα της αποδίδονται, δεν έπεισαν τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη.
Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε ανακριτή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.