Οικονομική απάτη στον ΟΗΕ με πρωταγωνίστρια Ελληνίδα υπάλληλο - Κατηγορείται για υπεξαίρεση πάνω από 1 εκατ. δολάρια

Η κατηγορουμένη που διαχειριζόταν σημαντικά κονδύλια του ΟΗΕ, φέρεται το διάστημα από το 2014 έως το 2021 να ιδιοποιήθηκε ποσό που ξεπερνά το 1.000.000 δολάρια

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία ασκήθηκε σε Ελληνίδα υπάλληλο του ΟΗΕ, που υπηρετούσε σε νευραλγικό πόστο του διεθνούς οργανισμού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη υπάλληλος, η οποία διαχειριζόταν σημαντικά κονδύλια του ΟΗΕ, φέρεται να ιδιοποιήθηκε ποσό που ξεπερνά το 1 εκ.δολάρια από το 2014 έως το 2021.

Όπως αποκαλύφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, η κατηγορούμενη έφτιαχνε εξοδολόγια με πλαστά παραστατικά. 

Μετά από αναφορά του ΟΗΕ, σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αρχικά διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όμως εξαιτίας αναρμοδιότητας, επέστρεψε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. 

Οι εξηγήσεις που έδωσε η κατηγορούμενη, η οποία αρνείται τα όσα της αποδίδονται, δεν έπεισαν τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη. 

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε ανακριτή. 

