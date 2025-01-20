ΟΗΕ: Ελληνική παρέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη συμφωνία εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Tη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα και το παλαιστινιακό ζήτημα, εξέφρασε ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, Ευάγγελος Σέκερης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Σέκερης χαρακτήρισε την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, ως κρίσιμο βήμα προς τη σταθερότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους υλοποίησής της για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

"Όσο εύθραυστη και αν φαίνεται, μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την εδραίωση διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή. Είναι πλέον καιρός να υλοποιηθεί πλήρως αυτή η συμφωνία, ώστε όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι να επιστρέψουν επιτέλους στους αγαπημένους τους και ο παλαιστινιακός λαός να σταματήσει επιτέλους να μετράει νεκρούς" ανέφερε.

Ο κ. Σέκερης αναφέρθηκε στις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, όπως η απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων, μετά από παρατεταμένη αιχμαλωσία από τη Χαμάς και προειδοποίησε για τις προκλήσεις που ακολουθούν, επισημαίνοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό μετά τη λήξη της σύγκρουσης, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση και ασφάλεια στη Γάζα.

Επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών, ο κ. Σέκερης περιέγραψε αυτό το όραμα ως «ένα φως στο βάθος ενός σκοτεινού και μακρινού τούνελ» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει τις συλλογικές της προσπάθειες για τη διατήρηση αυτού του οράματος «διότι πρέπει να μείνει ζωντανό».

«Είναι πλέον κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις για τις επόμενες φάσεις θα επιτύχουν» σημείωσε.

Ο κ. Σέκερης αναγνώρισε τα πρόσφατα βήματα προς την αποκλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εντάσεων στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ και της προόδου του Λιβάνου στην υπέρβαση του πολιτικού του αδιεξόδου και εξήρε τις μεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, ο κ. Σέκερης προέτρεψε τα κράτη-μέλη να μην εφησυχάζουν, σημειώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη, αλλά και ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει. Υπογράμμισε δε, τον αναντικατάστατο ρόλο της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην παροχή κρίσιμων υπηρεσιών στους Παλαιστίνιους, καλώντας για πλήρη υλοποίηση των συστάσεων της Έκθεσης της Καθρίν Κολόνα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της UNRWA και του Ισραήλ.

Επίσης, αναφέρθηκαν οι συνεισφορές της Ελλάδας στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς την UNRWA και πρωτοβουλιών όπως το Κυπριακό Σχέδιο "Αμάλθεια", το οποίο πρόσφατα επέτρεψε τη μεταφορά άνω των 1.000 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του λιμανιού της Ασντόντ.

Ο κ. Σέκερης επικαλέστηκε το Ταλμούδ, αναφέροντας ότι «όποιος σώζει μία ζωή, σώζει ολόκληρο τον κόσμο» και υπογράμμισε τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που υποστήριξε η Ελλάδα.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Σέκερης επανέλαβε τον ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας επικοινωνίας, δεδομένων των στενών δεσμών της, τόσο με τον αραβικό κόσμο, όσο και με το Ισραήλ, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη, αλλά και ότι η παραμελημένη ειρηνευτική διαδικασία θα αναζωογονηθεί προς μια βιώσιμη λύση δύο κρατών.

«Αυτό που παρακολουθήσαμε από τότε που η Χαμάς εξαπέλυσε την τρομοκρατία της στις 7 Οκτωβρίου ήταν μια τραγωδία.

Ελπίζουμε αυτό να είναι το τέλος αυτής της τραγωδίας.

Μακάρι να δούμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη διατήρηση της εκεχειρίας. Μακάρι να εξελιχθεί σε μακροχρόνια ειρήνη.

Και μακάρι να δούμε την Ειρηνευτική Διαδικασία να αναβιώνει, προς μια βιώσιμη λύση δύο κρατών" ανέφερε.

