Οι καταθέσεις και οι απολογίες για τον εκβιασμό του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας

«Δεν είμαι νομικός αλλά θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη ιεραρχία διάρκεια και δομή με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων σε βάρος μου. Είμαι θύμα εκβιασμού». Είναι τα πρώτα λόγια του Νικόλαου Κοροβέση, Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, στους αστυνομικούς, στην κατάθεσή του στις 29 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας τον εκβιασμό του από συγκεκριμένα άτομα στο σύνολο επτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του της εφημερίδας «Πατρίς».

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ όταν αποκαλύφθηκε. Ακολούθησαν συλλήψεις, απολογίες κατηγορουμένων, με τις δικαστικές αρχές να διατάσσουν την προφυλάκιση του φερόμενου ως εγκεφάλου 44 ετών και ενός εκ των συνεργών του 36 ετών.

«Μου είπαν ότι έστειλαν τα μηνύματα ως προειδοποιητικό αστείο»

Σύμφωνα με την καταγγελία του Αντιπεριφερειάρχη, όλα ξεκίνησαν στις 13 Μαΐου 2023.

«Δέχτηκα μήνυμα Sms στο κινητό μου τηλέφωνο με αριθμό 697….. από εφαρμογή στην οποία δεν μπορούσα να απαντήσω και με περιεχόμενο «Να ξυπνήσεις ένα πρωί και να είσαι πρωτοσέλιδο σκάνδαλο στα Μέσα Ενημέρωσης.» Μετά από λίγες ημέρες δέχτηκα πάλι sms από τον ίδιο αποστολέα. Ερχόμενος αρκετές ημέρες μετά στο γραφείο μου για να ζητήσει δουλειές από τον περιφέρεια ο 44χρονος παραδέχθηκε ενώπιον εμού και του συνεργάτη μου, ότι ο ίδιος είχε στείλει τα μηνύματα ως προειδοποιητικό αστείο».

Αρχές καλοκαιριού ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας δέχεται ένα τηλεφώνημα από δικηγόρο προκειμένου να πάει στο γραφείο του. Του είπε ότι είναι εκπρόσωπος του 44χρονου και ενός ακόμη ατόμου. Του έδειξαν ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα.

«Απάντησα στον δικηγόρο ότι αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ο ίδιος ανέλαβε να «μας τα συμβιβάσει» απειλώντας με σχεδόν ευθέως ότι αν δεν καταβάλλω ένα χρηματικό ποσό θα δοθούν αντίγραφα στον Τριανταφυλλόπουλο που έχει το site zougla.gr που έχει άκρες ο 44χρονος και θα παίξουν σε όλα τα κανάλια».

«Μου ζητούσε να του δώσω χρήματα και δουλειές από την Περιφέρεια»

Ο Αντιπεριφερειάρχης, ενδίδει στον εκβιασμό και αρχικά του ζητάνε 3.000 ευρώ.

«Ο 44χρονος μετά την παράδοση των χρημάτων μου είπε επί λέξει «από εδώ και πέρα θα σου φερθώ σπαθί» και αποχώρησα». Όμως λίγους μήνες μετά υπήρξε και δεύτερη προσέγγιση.

«Τον Μάρτιο του 2024 και αφού είχα αναλάβει τα νέα μου καθήκοντα με κάλεσε στο κινητό μου τηλέφωνο ο 44χρονος να πάω στο μαγαζί του και να συζητήσουμε για δουλειές. Συγκεκριμένα μου ζήτησε να του αναθέσω δουλειά της περιφέρειας έναντι του χρηματικού ποσού των 10.000 ευρώ για πολιτιστικές εκδηλώσεις και 10.000 ευρώ για διοργάνωση ημερίδων».

Ο Αντιπεριφερειάρχης αρνήθηκε και αποκαλύπτει για τη συνέχεια: «Μετά από λίγες ημέρες άρχισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το προφίλ του να κάνει δημόσιες αναρτήσεις περνώντας μου κάποια μηνύματα».

Ο Αντιπεριφερειάρχης τον καλεί στο τηλέφωνο και κανονίζουν συνάντηση. «Προσερχόμενος στο γραφείο μου ζήτησε επιτακτικά να του δώσω χρήματα και δουλειές από την Περιφέρεια. Επειδή δεν είχα χρήματα απευθύνθηκα σε φίλο μου ο οποίος έδωσε στον 44χρονο 18.000 ευρώ. Στην συνέχεια έδωσαν στον Αντιπεριφερειάρχη μία υπεύθυνη δήλωση η οποία γράφει «σε ένδειξη ευγνωμοσύνης δεν θα κάνω ουδεμία νήξη στα μίντια». Στην κατάθεσή του ο Αντιπεριφερειάρχης αποκαλύπτει διαλόγους με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που προκαλούν σοκ ενώ τον απείλησαν ακόμα και με μήνυση.

Στην πορεία γίνεται και άλλη κρούση για χρήματα: «Τότε άρχισε εκ νέου εκβιασμός και συνεχής πίεση και αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα μέσω δικηγόρου και καταλήξαμε μέσω συζητήσεων και συμβιβασμών να παραδώσω σε συγκεκριμένο πρόσωπο 13.000 ευρώ από το αρχικό ποσό των 50.000 ευρώ».

Ο Ν.Κοροβέσης, μην αντέχοντας άλλο τους εκβιασμούς πήγε στο Τμήμα Ασφαλείας Ηλείας και κατήγγειλε τα πάντα. Μετά το ραντεβού στο γραφείο του δικηγόρου του, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονταν τα βαριά αδικήματα για συμμορία, εκβίαση κατ’ επάγγελμα και απόπειρα εκβίασης.

«Είμαι κατηγορούμενος και τώρα χάνω τη δουλειά μου για κάτι που δεν έχω καν ιδέα».

Ο 36χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι γνώρισε τον Αντιπεριφερειάρχη πριν από δέκα χρόνια. Ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας κάποιων σχολίων που άκουσε είχε ζητήσει από τον δικηγόρο του να κάνει μήνυση στον Αντιπεριφερειάρχη για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Τσαντίστηκα και απευθύνθηκα σε δικηγόρο για να προχωρήσει τις νόμιμες ενέργειες για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο δικηγόρος με συμβούλευσε να απευθυνθεί ο ίδιος στον Αντιπεριφερειάρχη και στον δικηγόρο του και να δει τι θα πουν και θα ξαναμιλήσουμε. Εγώ άφησα εν λευκώ να πράξει όπως ξέρει ένα νομικός γιατί εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Μου είπε ο δικηγόρος μου ότι έχει μιλήσει με τον Κοροβέση και το δικηγόρο του και είπαν εξωδικαστικό συμβιβασμό για να μην μπλέξουμε στα δικαστήρια. Δηλαδή θα υπέγραφα ένα χαρτί ότι δεν θα τον ενοχλήσω ξανά και δεν θα με ενοχλήσει και αυτός, εννοώντας ότι δεν θα ξαναπεί έξω στο κόσμο για μένα και θα μας δώσουν 13.000 ευρώ για να μην πάμε στα δικαστήρια. Εγώ δέχθηκα τον συμβιβασμό».

Ο 36χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι για πολύ καιρό έλειπε για δουλειά στη Σαντορίνη και δεν έχει κάποια ανάμειξη με τους δύο εκβιασμούς. Επικαλέστηκε μηνύματα από τον Αντιπεριφερειάρχη που όμως δεν μπορούσε να τα προσκομίσει γιατί ισχυρίστηκε ότι τα …..έσβησε.

Η σχέση του με τον φερόμενο ως εγκέφαλο ήταν τυπική, όπως είπε. «Είμαι κατηγορούμενος και τώρα χάνω τη δουλειά μου για κάτι που δεν έχω καν ιδέα. Δεν υπάρχουν συνομιλίες δικές μου γιατί σβήνονταν εκείνη τη στιγμή που γίνονταν. Εγώ δεν θεωρώ ότι έκανα εκβιασμό. Θεωρώ ότι πήγαινα να κάνω εξωδικαστικό συμβιβασμό γιατί αλλιώς δεν θα πήγαινα στο γραφείο ενός δικηγόρου με άλλο δικηγόρο μέσα για να κάνω εκβιασμό. Δεν νομίζω ότι γίνονται έτσι οι εκβιασμοί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης αποκάλυψε στις αρχές και τον διάλογο που είχε με έναν από τους κατηγορούμενους λίγο πριν συλληφθεί. «Τον ρώτησα «τελειώσαμε;» και μου απάντησε: «Με εμένα τελειώσατε με τους άλλους έτσι όπως τα έχεις κάνει δεν ξέρω. Τότε πείστηκα ότι είχα πάρει τη σωστή απόφαση».

Η εφημερίδα «Πατρίς» επικοινώνησε με τον δικηγόρο του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γεράσιμο Παπαγιαννόπουλο για τα όσα αποκαλύφθηκαν.

«Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει ελεύθερος και να προστατεύεται. Έχουμε χρέος ως κοινωνία, πολλώ δε μάλλον εμείς, ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, να εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι συνάνθρωποί μας θα μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς να τρομοκρατούνται, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να εκβιάζονται. Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο: η Δικαιοσύνη ριζώνει στην αλήθεια και στέκεται πάντα δίπλα στον άνθρωπο».

Τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας εκπροσωπεί και ο δικηγόρος Θεόδωρος Αντωνόπουλος.

