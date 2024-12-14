Νέο ναυάγιο με μετανάστες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 12, 5 ναυτικά μιλιά νοτιοδυτικά της Γαύδου, μετά από ανατροπή λέμβου.

Συμφωνά με το Λιμενικό, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός και 37 διασωθήκαν. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού αγνοούμενων η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής.

