Νέο ναυάγιο με μετανάστες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 12, 5 ναυτικά μιλιά νοτιοδυτικά της Γαύδου, μετά από ανατροπή λέμβου.
Συμφωνά με το Λιμενικό, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός και 37 διασωθήκαν. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού αγνοούμενων η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής.
