Ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο: Ανασύρθηκε μία σορός, διασώθηκαν 37 άνθρωποι - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Στη θαλάσσια περιοχή 12, 5 ναυτικά μιλιά νοτιοδυτικά της Γαύδου - Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός - Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού

UPDATE: 09:16
Λιμενικό

Νέο ναυάγιο με μετανάστες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 12, 5 ναυτικά μιλιά νοτιοδυτικά της Γαύδου, μετά από ανατροπή λέμβου. 

Συμφωνά με το Λιμενικό, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός και 37 διασωθήκαν. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού αγνοούμενων η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής.

