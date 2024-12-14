Β. Οικονόμου: Τα μέτρα κατά της εισιτηριοδιαφυγής στα λεωφορεία αποδίδουν - 6,24 εκατ. έσοδα στα ταμεία της συγκοινωνίας

Αυξημένα κέρδη από τα εισιτήρια έχει φέρει το πιλοτικό μέτρο του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ "Μπροστινή πόρτα", το οποίο και συνδυάζεται με την αύξηση των ελεγκτών σε δεκάδες λεωφορειακές γραμμές.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, το τρίμηνο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος του 2024 τα έσοδα του ΟΑΣΑ αυξήθηκαν κατά 4,88 εκατομμύρια ευρώ (+10,45%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 οι εισπράξεις ήταν 47,4 εκατ. ευρώ ενώ το τρίμηνο του 2024 52,28 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι τους μήνες Σεπτέμβριος – Οκτώβριος - Νοέμβριος του 2023 ήταν 1.254.401 ενώ τους αντίστοιχους μήνες του 2024 ήταν 1.919.613. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην εντατικοποίηση των ελέγχων που ήταν της τάξης του 53% καθώς και στην καθιέρωση εσόδων του πιλοτικού μέτρου «Μπροστινή Πόρτα».

Μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων κατά 1,36 εκατομμύρια ευρώ (+30%) παρατηρήθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου ο αριθμός των ελέγχων από τον ΟΣΕΘ αυξήθηκε κατά 28%. Ειδικότερα, το τρίμηνο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου- Νοεμβρίου του 2024 οι εισπράξεις στον ΟΣΕΘ άγγιξαν τα 5.821.307 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023 ήταν 4.463.472 εκατ. ευρώ (αύξηση 30,42%). Οι έλεγχοι για το ίδιο τρίμηνο του 2024 ήταν 52.609 ενώ το 2023 41.075 (αύξηση 28,08%).

Η συνολική αύξηση των εσόδων για τη Δημόσια Συγκοινωνία το τρίμηνο Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2024 ήταν 6,24 εκατομμύρια ευρώ «που αντανακλά την επιτυχημένη εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει «Η επιτυχία των μέτρων κατά της εισιτηριοδιαφυγής το τελευταίο τρίμηνο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της δίκαιης και βιώσιμης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με σεβασμό στους πολίτες που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και στις δεσμεύσεις μας απέναντι στο κράτος, διασφαλίζουμε ότι οι συγκοινωνίες μας παραμένουν προσβάσιμες, ασφαλείς και οικονομικά υγιείς. Η αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε τους πολίτες που συνεργάζονται σε αυτή την προσπάθεια και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με μέτρα που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε».

Αναλυτικά τα στοιχεία για τους ελέγχους του τριμήνου για την εισιτηριοδιαφυγή παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

