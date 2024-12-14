Αλμυρός: Εισαγγελέας για το νεκροταφείο ζώων στον Ξηριά- Νεκρά πρόβατα από ευλογιά στον χείμαρρο

Χθες αργά το βράδυ και μετά το δημοσίευμα του ιστότοπου gegonota.gr για το νεκροταφείο ζώων που “χτυπήθηκε” από ευλογιά, στον Ξηριά του Αλμυρού, η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Μαγνησίας επικοινώνησε με την Εισαγγελία του Βόλου και ζήτησε να δοθεί άμεση εντολή για έρευνα, ώστε και με τη βοήθεια της αστυνομίας να ελεγχθούν όλες οι μονάδες της περιοχής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διατάχθηκε σχεδόν τα μεσάνυχτα προκαταρκτική έρευνα και από σήμερα το πρωί η αστυνομία θα ξεκινήσει μαζί με την Κτηνιατρική έρευνα σε κάθε μονάδα από Αγχίαλο μέχρι Αλμυρό για εντοπισμό άγνωστων δραστών, για υποβάθμιση περιβάλλοντος και παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Στον Ξηριά έχουν βρεθεί δεκάδες νεκρά ζώα σε αποσύνθεση και οι έρευνες θα επικεντρωθούν στις μονάδες από Αγχίαλο μέχρι Αλμυρό όπου η μετάδοση της ευλογιάς είναι ραγδαία. Το γεγονός ότι κτηνοτρόφος ή κτηνοτρόφοι θανατώνουν ζώα που χτυπήθηκαν από ευλογιά και τα πετούν στο ρέμα, ώστε να μπορούν να σφάξουν και να πουλήσουν όσα δεν ασθένησαν, έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές καθώς τα νεκρά ζώα τα τρώνε σκυλιά και κοράκια και η ιός μεταδίδεται άμεσα.

Με ανακοίνωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, αναφέρει τα εξής:

Διαπιστώθηκε ότι σε ρέμα της περιοχής του Αλμυρού πετάχτηκαν από κτηνοτρόφους νεκρά ζώα, χωρίς καμιά περιβαλλοντική ευαισθησία και με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων επικοινώνησε ήδη από χτες με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για το θέμα ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται η έκδοση εισαγγελικής παρέμβασης. Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής και το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων ήδη βρίσκονται στο χώρο και διενεργούν αυτοψία προκειμένω εντός της ημέρας να πραγματοποιηθεί και η υγειονομική ταφή των νεκρών ζώων.

