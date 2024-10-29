Οδός Κεντρικής Ελλάδας: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ- Σήραγγες Στυλίδας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ και συγκεκριμένα στις σήραγγες Στυλίδας, με στόχο την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στις 14:00 θα ισχύσουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Α’ φάση: Πλήρης αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από τον Α/Κ Αγ. Μαρίνας (223ο χλμ.) έως και τον Ημικόμβο (Η/Κ) Αχινού-Καραβόμυλου (241ο χλμ.). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με χρήση εναλλακτικής διαδρομής μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός και του κλάδου εισόδου του αυτοκινητόδρομου στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αγ. Μαρίνας (223,4ο χλμ.) και στον Α/Κ Στυλίδας-Καραβόμυλου (231,9ο χλμ.).
- Β’ φάση: Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Α’ φάσης, και όχι νωρίτερα από τις 18/11, θα ισχύσει, μέχρι και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στις 17:30μμ, πλήρης αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τον Η/Κ Αχινού-Καραβόμυλου (241ο χλμ) ως τον Α/Κ Αγ.Μαρίνας (223ο χλμ.). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με χρήση εναλλακτικής διαδρομής μέσω της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός και του κλάδου εισόδου του αυτοκινητοδρόμου στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας στον Α/Κ Στυλίδας-Καραβόμυλου (231,9ο χλμ.).
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας και θα έχουν ισχύ καθ’ όλο το 24ώρο.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
