Άγριο επεισόδιο στη Γλυφάδα: Ένας τραυματίας από μαχαίρι - Άλλοι τέσσερις στο νοσοκομείο

Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές - Ο 24χρονος μεταφέρθηκε με τραύμα στην κοιλιακή χώρα

Αστυνομία

Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε εννέα άτομα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Γλυφάδας.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο σοβαρός τραυματισμός στην κοιλιακή χώρα από μαχαίρι ενός εκ των εμπλεκομένων (ηλικίας 24 ετών), ενώ άλλα τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές.

