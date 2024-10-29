Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε εννέα άτομα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Γλυφάδας.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο σοβαρός τραυματισμός στην κοιλιακή χώρα από μαχαίρι ενός εκ των εμπλεκομένων (ηλικίας 24 ετών), ενώ άλλα τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

