Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών τύπου LED και επαναχρωματισμό των σηράγγων Πλατάνου

Στο πλαίσιο των εργασιών εγκατάστασης φωτιστικών τύπου LED των σηράγγων Τ15 (Πλάτανος), καθώς και επαναχρωματισμού αυτών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024, απαιτείται ο εναλλάξ αποκλεισμός των κλάδων (κατευθύνσεων) των σηράγγων. Οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν διαδοχικά στις ακόλουθες φάσεις:

Α’ Φάση – Αποκλεισμός κλάδου προς Πάτρα

Αποκλεισμός του κλάδου προς Πάτρα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων, που βρίσκεται βορείως αυτών, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα. Η κυκλοφορία προς Αθήνα δεν επηρεάζεται.

Β’ Φάση - Αποκλεισμός κλάδου προς Αθήνα

Αποκλεισμός του κλάδου προς Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο κυκλοφορίας προς Πάτρα μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 155,00 έως τη Χ.Θ. 152,30, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα. Η εκτροπή της κυκλοφορίας προς Πάτρα διατηρείται σύμφωνα με τη Φάση Α’.

Γ’ Φάση - Αποκλεισμός κλάδων προς Πάτρα και Αθήνα

Αποκλεισμός και των δύο κλάδων κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάτρα και προς Αθήνα και εκτροπή αμφότερων εκτός των σηράγγων Μαύρα Λιθάρια, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα.

Οι αναγκαίες σημάνσεις μακράς διάρκειας θα υλοποιηθούν από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024 έως το αργότερο το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024. Οι Φάσεις Α’ και Β’ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου 3 εβδομάδες έκαστη, ενώ η Φάση Γ’ περίπου 1-2 ημέρες. Σημειώνεται δε, ότι με την ολοκλήρωση της κάθε Φάσης εργασιών, θα ξεκινά άμεσα η επόμενη Φάση.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.