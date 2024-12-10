Τα θερμά συγχαρητήρια για την εξαίρετη πράξη του, να επιστρέψει γυναικεία τσάντα με περίπου 2.500 ευρώ που βρήκε στο λεωφορείο που οδηγούσε, έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης στον οδηγό του Οργανισμού, Γιάννη Καρατσίδη.

Ο κ. Καρατσίδης, επιδεικνύοντας άψογη επαγγελματική συμπεριφορά και ταυτόχρονα ανθρώπινη προσέγγιση, το μεσημέρι της Κυριακής, εκτελώντας το δρομολόγιό του, βρήκε την τσάντα με τα χρήματα, δεν το σκέφτηκε ούτε λεπτό και ενημέρωσε άμεσα τον επόπτη βάρδιας του ΟΑΣΘ Νίκο Μυρωνίδη, ώστε να την παραλάβει και να την παραδώσει στο αστυνομικό τμήμα, μέσω του οποίου η τσάντα έφτασε στην ιδιοκτήτριά της.

«Σε συγχαίρω, Γιάννη, για τη συμπεριφορά και το ήθος σου. Σε συγχαίρω για την τιμιότητα, την ανθρωπιά και τα αντανακλαστικά σου. Στον ΟΑΣΘ, τον σπουδαίο και ιστορικό Οργανισμό της Θεσσαλονίκης, υπάρχει παράδοση ανάλογων περιστατικών, με την εύρεση και παράδοση στους ιδιοκτήτες τους μικρότερων ή μεγαλύτερων ποσών. Κι εσύ, Γιάννη, επιβεβαιώνεις την παράδοση αυτή. Η πράξη σου με συγκινεί και εκπροσωπώντας τον Οργανισμό σε ευχαριστώ», είπε στον κ. Καρατσίδη ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ.

«Οι αρχές με τις οποίες μεγάλωσα, οι αρχές που πήρα από την οικογένειά μου, είναι αυτές οι οποίες μου υπαγορεύουν πάντα, ότι κάτι που δεν είναι δικό μου, δεν μπορώ να το κρατήσω. Έπραξα το αυτονόητο», είπε με μεγάλη σεμνότητα ο κ. Καρατσίδης.

Τα συγχαρητήρια στον συνάδελφό του έδωσε και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ Γιάννης Δήμκας. «Συνάδελφε συγχαρητήρια. Εμείς οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, οι άνθρωποι του μεροκάματου, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της κοινωνίας και συχνά μας δίνονται ευκαιρίες για να δείξουμε την ανθρωπιά μας, είτε βρίσκοντας και παραδίδοντας χρήματα, κινητά τηλέφωνα και ταυτότητες, είτε συνδράμοντας ηλικιωμένους να μετακινηθούν ή ανθρώπους με κινητά προβλήματα που δεν έχουν συνοδό να επιβιβαστούν στο λεωφορείο. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε», τόνισε ο κ. Δήμκας.

Το περιστατικό συνέβη στη 1.15 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο κ. Καρατσίδης, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου της γραμμής 24 που εκτελεί το δρομολόγιο Πλατεία Ελευθερίας – Χίλια Δέντρα, βρήκε την τσάντα, διαπίστωσε ότι περιέχει σημαντικό χρηματικό ποσό και αμέσως ειδοποίησε για να βρεθεί η κάτοχός της και να της επιστραφεί.

