Κατέληξε ο 23χρονος, υπήκοος Σερβίας, ο οποίος είχε τραυματίστεί σοβαρά σε τροχαίο στην περιοχή του Βαθύλακκου στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους έξω από τον Βαθύλακκο με αποτέλεσμα, πέντε άτομα να τραυματιστούν – οι τέσσερις ελαφριά – ενώ για τον πέμπτο έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού και διασωληνώθηκε στο σημείο από την Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μία κινητή μονάδα, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες ενώ και η Τροχαία που πραγματοποίησε εκτροπές στην κυκλοφορία καθώς για αρκετή ώρα το ρεύμα προς τους Εύζωνες έμεινε κλειστό.

Πηγή: Thestival

