Τη Δευτέρα του Πάσχα, 21 Απριλίου στις 21.00, το Prime Time και η Έλλη Κασόλη ακολουθούν 350 Έλληνες στην καρδιά της Αφρικής, στο Κονγκό.

Το Prime Time ταξιδεύει στο Λουμπουμπάσι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Κονγκό, όπου 350 Έλληνες βρήκαν μία δεύτερη πατρίδα και κρατούν ζωντανή τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων. Είναι τα μέλη της μικρής αλλά συμπαγούς ελληνικής παροικίας, η οποία με την πάροδο των χρόνων εμπλουτίστηκε με νεοαφιχθέντες, αλλά και μικτές οικογένειες Ελλήνων και Κονγκολέζων.

Το ετερόκλητο αυτό πλήθος, έχοντας βιώσει όλες τις μεταβάσεις της ταραχώδους νεότερης ιστορίας της Κεντρικής Αφρικής και πλήρως ενσωματωμένο πια στο τοπικό στοιχείο, συνεχίζει να εργάζεται και να δημιουργεί.

Μιλούν με συγκίνηση για την Ελλάδα όπως και για τη δεύτερη πατρίδα τους, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μας αφηγούνται τη ζωή τους, παρακολουθούμε πλάι τους την πανηγυρική λειτουργία στον επιβλητικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, συμμετέχουμε στη μικρή γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Ελληνικό Σχολείο του Λουμπουμπάσι και επισκεπτόμαστε το γειτονικό Κολουέζι όπου διαπιστώνουμε το πολυεπίπεδο ιεραποστολικό έργο της Μητρόπολης Κατάνγκα.

Ένα σπάνιο οδοιπορικό στην καρδιά της Αφρικής, στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα του Πάσχα στις 21.00, με την Έλλη Κασόλη.

Δείτε το trailer:

