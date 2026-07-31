Μόνιμο πρόγραμμα που επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, έγινε ο Προσωπικός Βοηθός, με τη συνολική χρηματοδότηση για τη λειτουργία του να ανέρχεται σε 53 εκατ. ευρώ τον χρόνο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Μέρος της χρηματοδότησης του προγράμματος διασφαλίζεται μέσω της ένταξης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 της πράξης «Πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός" για 'Ατομα με Αναπηρία», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Ο Προσωπικός Βοηθός υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή. Κάθε ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και αποφασίζει την υποστήριξη που χρειάζεται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιλογές του. Η υπηρεσία παρέχεται μέσα και έξω από το σπίτι και μπορεί να αφορά την εργασία, τις σπουδές, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Η χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, καλύπτει τις αμοιβές των Προσωπικών Βοηθών, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των ωφελουμένων που επιλέγουν τη συνοίκηση με βοηθό. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα στηρίζει την ανεξάρτητη διαβίωση και δίνει στα άτομα με αναπηρία μεγαλύτερο έλεγχο στην καθημερινότητά τους.

Η πράξη «Πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός" για 'Ατομα με Αναπηρία» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση. Δικαιούχος είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Κατά το πιλοτικό πρόγραμμα, που είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 1.825 άτομα με αναπηρία και είχαν απασχοληθεί 3.043 Προσωπικοί Βοηθοί. Όσοι ωφελούμενοι αξιοποίησαν Προσωπικό Βοηθό για τουλάχιστον 60 μέρες κατά τη διάρκεια του Πιλοτικού Προγράμματος, παραμένουν στο πρόγραμμα, ενώ για τις νέες εντάξεις θα εφαρμοστεί σύστημα μοριοδότησης με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε πως «κάναμε τον Προσωπικό Βοηθό μόνιμο πρόγραμμα και τον επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα. Διατηρούμε στο πρόγραμμα, χωρίς νέα αίτηση, όσους αξιοποίησαν την υπηρεσία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά την πιλοτική εφαρμογή και θεσπίσαμε διαφανή κριτήρια για τους νέους ωφελούμενους».

«Η συνολική χρηματοδότηση για τη λειτουργία του προγράμματος ανέρχεται σε 53 εκατ. ευρώ τον χρόνο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Προσωπικός Βοηθός δεν αποφασίζει για το άτομο με αναπηρία. Το υποστηρίζει ώστε να αποφασίζει το ίδιο για την καθημερινότητά του, να εργάζεται, να σπουδάζει και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή», προσέθεσε.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε πως «Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα όπως ο Προσωπικός Βοηθός, και μάλιστα σε μόνιμη βάση και για το σύνολο της Επικράτειας, σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

«Με πολιτική βούληση να περάσουμε σε μια ενεργητική στήριξη και αναβάθμιση κοινωνικών και υποστηρικτικών πολιτικών, με την μετατροπή του μετρήσιμου αποτελέσματος της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής σε κοινωνικό μέρισμα, κάνουμε πράξη μια ακόμα δέσμευσή μας προς τους συμπολίτες μας, δημιουργούμε την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής συμπερίληψης, την Ελλάδα που μας αξίζει», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.