«Θέλει μεγάλο θράσος την ώρα που καίγεται ο τόπος, εσείς να προσπαθείτε με κρυμμένες διατάξεις να εξυπηρετήσετε και πάλι συμφέροντα», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στα πρακτικά το διάβημα που είχε κάνει στις 24 Αυγούστου του 2023 προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, «να εξετάσει τις κακουργηματικές ευθύνες γύρω από τις πυρκαγιές, οι οποίες, με έναν συστηματικό τρόπο αφήνονται να εξαπλώνονται, και την ίδια ώρα πρόσωπα εμπλεκόμενα σε μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφές προάγονται από τις κυβερνήσεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «απόλυτο κενό δικαιοκρατικής αντίληψης και απόλυτο κενό αισθήματος δημοκρατικής λειτουργίας, σεβασμού προς τη Βουλή, σεβασμού προς τους πολίτες που εξέλεξαν τη Βουλή και όλους εμάς και συνολικά δημοκρατικής παιδείας, κουλτούρας και αισθήματος σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις δημοκρατικές ελευθερίες, στις εγγυήσεις λειτουργίας της δημοκρατίας».

Αναφερόμενη στην πρόταση της ΝΔ για Αναθεώρηση του Συντάγματος, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Μόνη σας την ψηφίσατε. Για την ακρίβεια, όχι μόνοι σας ακριβώς, και με κάποιους πρώην 'Σπαρτιάτες' που έχουν ενταχθεί στις τάξεις της ΝΔ ως εφεδρείες». Υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν η ΝΔ να πιστεύει ότι «η δημοκρατική αντιπολίτευση θα συρθεί στην αντιδημοκρατική προσπάθειά σας να κακοποιήσετε το Σύνταγμα και να περιστείλετε δικαιώματα και ελευθερίες. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όσο και αν θέλετε να προφασίζεστε την ελευθερία του λόγου, ότι εσείς έχετε περιστείλει την ελευθερία του λόγου εδώ μέσα στη Βουλή. Έχετε βάλετε 'κόφτη', τον οποίο δεν σκέφτηκε ούτε τόλμησε ποτέ κανείς να κάνει. Και τον βάλατε, γιατί λέει, δεν μπορούσε ο πρωθυπουργός να περιμένει να μας ακούει. Πού 'ν' τος ο πρωθυπουργός που δεν μπορούσε να περιμένει; Έχει άλλες δουλειές τώρα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι στη Συνταγματική Αναθεώρηση θέλησε να «συνταγματοποιήσει και το ρουσφέτι», ενώ επικαλέστηκε πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ, 'Αδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τη Νovartis και τα χρήματα σε δημοσιογράφο. Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι η κυβέρνηση βάζει «παρένθετα πρόσωπα, τα οποία προσεταιρίζεστε, να κάνουν αγωγές στην αντιπολίτευση. Νομίζω δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιου είδους slapp στοχοποίησης πολιτικού αντιπάλου, σε διαχρονικό επίπεδο και θα μείνετε στην Ιστορία. Να είστε σίγουροι ότι είναι οι τελευταίες ημέρες της Πομπηίας. Τελειώνει η εξουσία σας, είτε γρήγορα, είτε πιο γρήγορα, πάντως τελειώνει - και αν δεν σκέφτεστε εκτροπή, θα πρέπει σιγά σιγά να τα μαζεύετε».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι η ΝΔ και η ΕΛ.A.Σ. του Αλέξη Τσίπρα έχουν «μια ανίερη συμμαχία» όσο και αν παριστάνουν ότι είναι αντίπαλοι: «Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον. Ο Μητσοτάκης εξυπηρετεί τον Τσίπρα τον οποίο ποτέ δεν ήλεγξε για το έγκλημα στο Μάτι, ούτε για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα με τις οποίες απαλλάχτηκαν μεγαλο-κατηγορούμενοι για οικονομικά αδικήματα, ούτε βεβαίως για τίποτε άλλο, και αντίστοιχα ο Τσίπρας δεν είπε το παραμικρό δυόμισι χρόνια εδώ στη Βουλή. Ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τίποτα. Βουβός, νομίζω δεν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούμενο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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