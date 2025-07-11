Ο προαστιακός σιδηρόδρομος Πάτρας με νέα δρομολόγια και υπηρεσίες

Νέες δυνατότητες και επιλογές στις μετακινήσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής προσφέρει η Hellenic Train, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τον προαστιακό σιδηρόδρομο της πόλης.

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης των υπηρεσιών της, η Hellenic Train ανακοινώνει τη νέα υπηρεσία Tap in Train στον προαστιακό σιδηρόδρομο της Πάτρας, από την Τρίτη 15 Ιουλίου.

«Οι επιβάτες θα μπορούν εύκολα, γρήγορα και ανέπαφα να πραγματοποιούν την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου τους με τη χρήση του smartphone ή της τραπεζικής τους κάρτας μέσα στον συρμό. Μέσα από μία απλοποιημένη διαδικασία, ο επιβάτης επιλέγει το εισιτήριο για τη διαδρομή που επιθυμεί, καθώς και αν πρόκειται για πλήρες ή εκπτωτικό εισιτήριο. Η διαδικασία της συναλλαγής ολοκληρώνεται με ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train είναι στη διάθεση του επιβατικού κοινού για να απαντήσει σε τυχόν απορίες» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η νέα υπηρεσία Tap in Train, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συνοδεύεται από το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα δρομολογίων για τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Πάτρας, που στόχο έχει την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού.

Ειδικότερα, από αύριο 12 Ιουλίου 2025, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού της Πάτρας αυξάνονται σε 30 συνολικά (από 20 που ήταν μέχρι σήμερα) και με συχνότητα μίας ώρας ανά κατεύθυνση - και διαμορφώνονται ως εξής:

* στον νότιο κλάδο Καμίνια - 'Αγιος Ανδρέας Πάτρας από τις 06.30 έως τις 21.30 και

* στον βόρειο κλάδο, Ρίο - 'Αγιος Ανδρέας Πάτρας από τις 06:30 έως τις 23:30.

Η απόσταση μεταξύ Πάτρας και Ρίου καλύπτεται σε 14 λεπτά και η απόσταση μεταξύ Αγίου Ανδρέα Πάτρας και Καμίνια, σε 24 λεπτά.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με έξι αυτοκινητάμαξες τύπου railbus, που διατίθενται πλήρως ανανεωμένες και αισθητικά αναβαθμισμένες στο επιβατικό κοινό, μετά από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και καθαρισμού.

Το πλέγμα των σιδηροδρομικών δρομολογίων συμπληρώνεται από τις λεωφορειακές γραμμές της Hellenic Train που συνδέουν:

* τον Καστελόκαμπο με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και τον 'Αγιο Βασίλειο.

* τα Καμίνια με την Κάτω Αχαΐα (προσωρινά έως την ολοκλήρωση των έργων και την επέκταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων μέχρι την Κάτω Αχαΐα).

«Με την υπηρεσία Tap in Train, το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα δρομολογίων και την ανανέωση του τροχαίου υλικού μας, δημιουργούμε μια σύγχρονη εμπειρία μετακίνησης που έχει πάντοτε τον επιβάτη στο επίκεντρο. Εργαζόμαστε εντατικά προς τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για μια ταξιδιωτική εμπειρία ασφαλή, άνετη και ευχάριστη» σχολίασε ο Roberto Rinaudo, CEO της Hellenic Train.

Η αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου της Πάτρας δημιουργεί νέες επιλογές στις μετακινήσεις της περιοχής και εντάσσεται στη στρατηγική της Hellenic Train για τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στο επιβατικό κοινό.

