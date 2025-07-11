Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια, καθώς το ύποπτο αντικείμενο που είχε εντοπιστεί, ένα σακίδιο, περιείχε τελικά ρούχα.

Η προηγούμενη είδηση

Ένα ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια. Πρόκειται για ένα σακίδιο αφημένο στο πεζοδρόμιο, το οποίο είδε ένας πολίτης, έκρινε πως είναι ύποπτο, και κάλεσε την αστυνομία.

Λόγω διενέργειας ελέγχου στο ύποπτο αντικείμενο από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ζαΐμη από το ύψος της οδού Τοσίτσα μέχρι την οδό Στουρνάρη. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δύο οχήματα της πυροσβεστικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΑΪΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΣΙΤΣΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ.

Πηγή: skai.gr

