Βόλος: 2 νεκρές γυναίκες μετά από έκρηξη σε σπίτι

Tραγωδία στον Βόλο: Δύο νεκρές γυναίκες μετά από έκρηξη σε σπίτι

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα- Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα της 25ης Μαρτίου στον Βόλο, όπου έγινε ισχυρή έκρηξη σήμερα, Τετάρτη νωρίς το απόγευμα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με απολογισμό δύο νεκρές γυναίκες και έναν τραυματία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00, όταν η δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, οι οποίες φέρεται να ήταν μητέρα και κόρη.

Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο μικρότερης ηλικίας έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

TAGS: Βόλος Έκρηξη
