Σε δολιοφθορά αποδίδεται το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΣΕ, το τεχνικό κλιμάκιο που μετέβη στο σημείο για αυτοψία διαπίστωσε πως οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι. Ωστόσο, με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων, επετεύχθη πλήρης αποκατάσταση σε λιγότερο από 18 ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ:

«Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι χθες το πρωί, στις 05:45, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας. Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να αποκαταστήσουν το τεχνικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα το προσωπικό κυκλοφορίας προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων, επετεύχθη πλήρης αποκατάσταση σε λιγότερο από 18 ώρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος η κυκλοφορία διεξήχθη με αυστηρή τήρηση των κανόνων του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη, μετέβη τεχνικό κλιμάκιο για αυτοψία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί ενέργεια δολιοφθοράς, καθώς οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι. Κάτι που προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό που παραδόθηκε Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Ο ΟΣΕ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».

Η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΣΕ:

