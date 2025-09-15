Του Μάκη Συνοδινού

Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Καλλιθέα. Ένας νεαρός που επέβαινε σε μηχανάκι όταν είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να περιπολούν στην οδό Θησέως, φοβούμενος πως θα τον σταματήσουν για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την ύποπτη κίνηση του νεαρού τον ακολούθησαν και του ζήτησαν να σταματήσει αλλά αυτός με επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθούσε να τους αποφύγει.

Στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέως το μηχανάκι ανετράπη και ο αναβάτης άρχισε να τρέχει πεζός. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και στην οδό Σόλωνος συνελήφθη από τους αστυνομικούς εντός αυλής οικίας.

Όπως αποδείχτηκε, το μηχανάκι ήταν κλεμμένο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.