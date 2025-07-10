Τη διαδικασία των ποινικών ρητρών για την ανάδοχο εταιρείας της γραμμής «122: Σαρωνίδα-Σταθμός Αργυρούπολης» ενεργοποιεί ο ΟΑΣΑ, μετά τα δύο τροχαία που σημειώθηκαν, με διαφορά λίγων ημερών.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ ενημερώσει το επιβατικό κοινό, ότι «ως προς τα περιστατικά της 4ης/7/2025 και το πρόσφατο συμβάν που σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες της 9ης/7/2025 στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, από λεωφορείο της αναδόχου κοινοπραξίας κατά την εκτέλεση του δρομολογίου “122: Σαρωνίδα – Σταθμός Αργυρούπολη” προκαλώντας υλικές ζημίες, αναζητά την παροχή εξηγήσεων από την ανάδοχο για τις συνθήκες που τούτα έλαβαν χώρα, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών παρακολούθησης της εκτέλεσης και τήρησης των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για το οποίο έχει ενημερωθεί και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά».

«Παράλληλα, εν όψει της ανωτέρω διερεύνησης του ΟΑΣΑ και των ανακριτικών αρχών, που έχουν ήδη επιληφθεί, ο Οργανισμός έχει εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής ποινικών ρητρών, όπως αυτές προβλέπονται στη σχετική σύμβαση και τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, ο ΟΑΣΑ επισημαίνει πως «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ασφάλεια των επιβατών, στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και την εξασφάλιση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων του».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.