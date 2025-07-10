Συνελήφθησαν την Τετάρτη (9/7) και την Πέμπτη (10/7) σε περιοχές του Έβρου, της Ξάνθης και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Ξάνθης, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης έξι διακινητές εκ των οποίων πέντε 5 αλλοδαποί και ένας 1 ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ 8 μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Εγνατία οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης συνέλαβαν δύο αλλοδαπές, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις 3 μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι σε οικισμό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και της Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα εννέα 9 μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, χθες το βράδυ σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών ένας αλλοδαπός, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε 5 μη νόμιμους μετανάστες.

Στην πέμπτη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι 6 μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ τελικά το όχημα βρέθηκε πλησίον οικισμού του Έβρου ακινητοποιημένο και οι επιβαίνοντες οι οποίοι είχαν διαφύγει, εντοπίσθηκαν έπειτα από σχετικές έρευνες των αστυνομικών σε κοντινή απόσταση και συνελήφθησαν.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις 26 Ιουνίου 2025 σε αστυνομική Υπηρεσία της Αττικής, ενώ έφερε και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 5 υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Ξάνθης, Σαπών και Σουφλίου.

Πηγή: skai.gr

