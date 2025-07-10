Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 8,5 χιλιομέτρων από τη Λαχαναγορά του Ρέντη προς τη Νέα Χαλκηδόνα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί, επίσης, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας στις Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

