Ζ. Μακρή στη δίκη του δημοσιογράφου: «Έπληττε την πολιτική μου ιδιότητα - Ζητούσε εξυπηρετήσεις»

Με την κατάθεση της Ζέττας Μακρή ξεκίνησε η δίκη του δημοσιογράφου και εκδότη ιστοσελίδας του Βόλου που κατηγορείται για τον εκβιασμό της.

Η βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ κατέθεσε μεταξύ πως ο δημοσιογράφος της ζητούσε μεσολάβηση για να παίρνει καμπάνιες από το δημόσιο, ενώ όταν την εκβίασε την παρότρυνε να βρει από επιχειρηματίες χρήματα, «όπως κάνει ο ίδιος».

Η κυρία Μακρή μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της είπε, σύμφωνα με το gegonota.news:

«Από το 2000 που πολιτεύομαι είχαμε καλές σχέσεις και αυτή η καλή σχέση συνεχίστηκε και όταν έφτιαξε το ... (τοπικό σάιτ), το 2015. Zητούσε προσωπικές εξυπηρετήσεις, όπως τη συμμετοχή του σε διαφημιστικές καμπάνιες και το 2022».

Μάλιστα, σημείωσε πως της είχε ζητήσει το τηλέφωνο ενός υπουργού, ωστόσο αρνήθηκε να του το δώσει με αποτέλεσμα να την «τιμωρήσει», με 10ήμερο «αποκλεισμό από το σάιτ».

Η βουλευτής συνέχισε την κατάθεσή της λέγοντας πως στα μηνύματα που της έστελνε ο δημοσιογράφος ήταν εξαιρετικά πιεστικός, ενώ μιλούσε απαξιωτικά για τους δημοσιογράφους που απασχολούσε. «Έχω 10 δημοσιογράφους, βοήθησε με να τους κάνω 12 γιατί τώρα πληρώνω όλα τα βλαμμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά πως της είπε.

«Αυτή τη συμπεριφορά που σας περιέγραψα άλλαξε το φθινόπωρο του 2024. Χρησιμοποιούσε προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις για να πλήττεται η πολιτική μου ιδιότητα. Όπως ότι τελείωσε η δική μου καριέρα για να βάλω τον γιο μου, μεταξύ άλλων», συνέχισε η κυρία Μακρή και τόνισε πως «τα δημοσιεύματα ήταν συνεχόμενα και ήταν εξαιρετικά πολιτικά ζημιογόνα για εμένα. Συνεχίστηκαν μέχρι 5/5, που έγινε σε καφέ, η συνάντηση μας στην Αθήνα».

Σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Μακρή: «Έκανε μια επίδειξη δύναμης εις βάρος μου γιατί απέκτησε δημοσιότητα επειδή συμμετείχε σε πάνελ εκπομπής στην Αθήνα.

Προς μεγάλη μου έκπληξη τον ακούσαμε (με τον γιό μου) να μας λέει πως έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική και αν δεν θες αρνητικά δημοσιεύματα πρέπει να πληρώσεις. Κάποια λέει έχουν πολλά χτυπήματα και αν θες να σταματήσουν πρέπει να πληρώσεις την ζημιά που σου κάνουν. Την υπολόγισε στα 15.000 ευρώ και έριξε την τιμή στις 10.000 όταν είδε την αντίδραση την δική μου και του γιου μου».

Η κυρία Μακρή αναφέρθηκε στην απόφασή της να απευθυνθεί στην αστυνομία και την περασμένη Παρασκευή το πρωί πήγε στην τράπεζα, για να σηκώσει τα 5000 ευρώ που μπορούσε να διαθέσει: «Πήρα τα 5.000 ευρώ και τα πήγα στην αστυνομία. Πήγα στο καφέ που είχαμε ραντεβού, μου λέει να μπούμε μέσα γιατί έξω έχει κόσμο. Με ρωτάει είσαι μπλεγμένη στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Αρνήθηκα. Σου έφερα λέω τα 5.000 χιλιάρικα, είναι δικά μου και μου είπε: Εγώ βρήκα 4 επιχειρηματίες και φτιάξαμε το ραδιόφωνο, εσύ δεν μπορείς να βρεις να σου δώσουν χρήματα;

Τον ρώτησα αν δεν σου δώσω τα χρήματα θα συνεχίσουν τα αρνητικά δημοσιεύματα; Με κοίταξε με ένα βλέμμα με το οποίο δήλωνε ότι ένιωθε ισχυρός και ένιωθε ότι είχε απέναντι του κάποιον ανίσχυρο. Αυτό το βλέμμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου είπε επίσης: επειδή στεναχωριέμαι που είναι δικά σου τα χρήματα θα σου κόψω ένα τιμολόγιο και θα το ακυρώσω μετά».

Η βουλευτής στη συνέχεια της κατάθεσής της είπε πως ο δημοσιογράφος της δήλωσε πως είναι πολύ στεναχωρημένος που θα πάρει χρήματα που ανήκουν στην ίδια την βουλευτή και δεν τα βρήκε από κάπου αλλού : «Μου είπε ότι στεναχωριέται παρά πολύ που είναι δικά μου τα χρήματα γι’ αυτό θα μου κόψει ένα τιμολόγιο το οποίο μετά θα ακυρώσει. Το τιμολόγιο αναρτήθηκε, στο my data, αλλά σε μένα δεν εστάλη ποτέ. Απαγορεύεται να έχω διαφήμιση πρώτον και δεύτερον για 500 ευρώ και πάνω πρέπει να γίνονται τραπεζικά».

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος με τον πρόεδρο του δικαστηρίου:

Πρόεδρος: Με ποιανού πρωτοβουλία συναντηθήκατε στο Κολωνάκι;

Ζέττα Μακρή: Οι σχέση μας ήταν πολιτική και κοινωνική, θεώρησα ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια και θεώρησα ότι μια συνάντηση θα του επέτρεπε να πει την δυσαρέσκεια του και εγώ να του αναφέρω την αδυναμία την δική μου να εκπληρώσω τα αιτήματα του.

Πρόεδρος: Είπε θα σας κόψει το τιμολόγιο και το έκοψε μπροστά σας ή δεν ήσασταν παρούσα;

Ζέττα Μακρή: Μου είπε ότι πολύ στεναχωριέμαι που ήταν δικά σου τα λεφτά γι’αυτό θα σου κόψω τιμολόγιο και θα το ακυρώσω. Την ώρα που τα έλεγε αυτά ήταν στο κινητό του και κάτι έγραφε. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού έστελνε μήνυμα, ήμουν συναισθηματικά φορτισμένη και υπέκυψα στον εκβιασμό του.

Άσκησα 17 χρόνια δικηγορία. Αυτό που κάνω δεν είναι εύκολο, με απόλυτη ειλικρίνεια. Ήταν μονόδρομος για εμένα, δεν υπάρχει άλλος νόμιμος δρόμος. Είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο αλλά θεωρούσα ότι έπρεπε να απευθυνθώ σε εσάς γιατί άλλος τρόπος να δικαιωθώ και να προστατευθώ δεν υπάρχει.Ποτέ δεν ζήτησα διαφήμιση από δημοσιογραφικά μέσα, δεν μου χρειάστηκε και ούτε έχω δικαίωμα να το κάνω εκτός εκλογών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, εξοργισμένος δήλωσε ότι δεν υπάρχει εκβιασμός που ο εκβιαστής να εκδίδει τιμολόγιο και ο συνήγορος της κυρίας Μακρή απάντησε ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με όσα συνέβησαν.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

