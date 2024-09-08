Nicolas Cage: Γιατί διάλεξε τα Μέγαρα για τη νέα του ταινία

Τα Μέγαρα έχουν μεταμορφωθεί σε βιβλικό χωριό για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage), "The Carpenter's Son" (Ο Υιός του Ξυλουργού), με θέμα την παιδική ηλικία του Ιησού.

Η τοποθεσία που έχουν στηθεί τα σκηνικά, πάνω στα βουνά των Μεγάρων, λέγεται Κρύφτες. Δεν έχει εύκολη πρόσβαση και στα παλιότερα χρόνια κατέφευγαν εκεί οι κάτοικοι των Μεγάρων για την προστασίας τους, σε περιόδους απειλής.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μεγάρων, Σπύρο Νικολάου, η επιλογή της τοποθεσίας έγινε από τους location scουters, τους ανθρώπους της παραγωγής που ψάχνουν ιδανικά σημεία για γυρίσματα.

Ανάμεσα στις υποψήφιες χώρες ήταν η Τυνησία και η Ισπανία αλλά τελικά η παραγωγή διάλεξε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τα Μέγαρα.

Κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, ο χολιγουντιανός σταρ έμενε σε σπίτι που είχε νοικιάσει στους Αγίους Θεοδώρους.

Ωστόσο, πρόσφατα, ο πασίγνωστος ηθοποιός δέχτηκε επίθεση από σμήνος μελλισών με αποτέλεσμα η παραγωγή να αλλάξει την τοποθεσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκολας Κέιτζ βρίσκεται στην Ελλλάδα για τα γυρίσματα, καθώς είχε πρωταγωνιστήσει με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Κρίστιαν Μπέιλ στο «Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», που γυρίστηκε στην Κεφαλλονιά.

