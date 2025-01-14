Μετά από 35 χρόνια καταξίωσης και μία πλούσια παρακαταθήκη, ο Βασίλης Ραμπάτ αποχωρεί από τη Xerox Hellas, στην οποία κατείχε τον τίτλο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Βασίλης Ραμπάτ εντάχθηκε στη Xerox Hellas το 1989 και η θητεία του στον οργανισμό αναδείχθηκε μεταξύ των πλέον μακροβιότερων και επιτυχημένων στελεχών της.

Από τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων & Μάρκετινγκ αναβαθμίστηκε σε Διευθύνοντα Σύμβουλο το 2003, εδραιώνοντας την ηγετική παρουσία της Xerox στην Ελλάδα.

Η Xerox ευχαριστεί το Βασίλη Ραμπάτ για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Από 1η Φεβρουαρίου 2025 επικεφαλής της Xerox Hellas θα είναι ο Χάρης Τράμπας, που προάγεται σε Γενικό Διευθυντή, έχοντας διαγράψει μία ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία 25 ετών στην εταιρεία και κατέχοντας μέχρι πρότινος τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων και Τεχνολογικού Μάρκετινγκ/Επικοινωνίας.

«Μια συναρπαστική διαδρομή 35 ετών κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, αφήνοντας πίσω μου μια εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά και μια ομάδα έτοιμη να συνεχίσει τις επιτυχίες. Αυτή είναι η καλύτερη ανταμοιβή», δήλωσε ο Βασίλης Ραμπάτ, τέως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox Hellas.

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Στόχος μου είναι μέσα από μία ενωμένη και δυναμική ομάδα αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη και αξιόπιστους συνεργάτες να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το όραμα και τις νέες προοπτικές της μητρικής εταιρείας», ανέφερε από την πλευρά του ο Χάρης Τράμπας, νέος Γενικός Διευθυντής της Xerox Hellas.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.