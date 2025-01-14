Τον τρόμο έζησε μια 22χρονη το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι, με έναν άνδρα να επιχειρεί να της επιτεθεί με κατεβασμένο το παντελόνι του.

Η νεαρή επέστρεφε από την δουλειά της και αφού πάρκαρε το αυτοκίνητό της ο δράστης την πλησίασε και άρχισε να τρέχει για να της επιτεθεί, με την νεαρή να τρέχει επίσης για να ξεφύγει. Ευτυχώς πρόλαβε και μπήκε στο σπίτι της, με τον ύποπτο να τρέπεται στη συνέχεια σε φυγή.

Η κοπέλα σε ανάρτησή της ανέφερε: «Δυστυχώς, δεν τον πρόλαβαν οι δικοί μου. Όταν κατέβηκαν, είχε ήδη φύγει. Είναι γύρω στα 30, με μούσι, μελαχρινός. Νιώθω απαίσια που δεν πρόλαβα να κάνω κάτι πιο άμεσο και δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να προλάβει να κάνει σε κάποια άλλη κοπέλα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως «έφτασε χτες μια καταγγελία στην άμεση δράση για την συγκεκριμένη περιοχή στη 1 το μεσημέρι. Υπήρξε αναφορά για έναν άνθρωπο που κινείται ύποπτα στην περιοχή και επιτίθεται σε κοπέλες. Αναμένουμε να δώσει κατάθεση το θύμα και προφανώς θα δει κάποιες φωτογραφίες σεσημασμένων ατόμων γιατί δεν έχει ταυτοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος. Επειδή πρόκειται για έναν επικίνδυνο άνθρωπο, όποιος γνωρίζει κάτι, είτε έχει βιντεοληπτικό υλικό είτε έχει να δώσει κάποια περιγραφή, ας το κάνει ακόμα και ανώνυμα στο τοπικό ΑΤ».

Μάλιστα, φαίνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος επιτίθεται σε νεαρές κοπέλες τις βραδινές ώρες.

Στα social media οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κινητοποιηθεί, γνωστοποιώντας την φωτογραφία του. Μάλιστα, σε ανάρτηση που δημοσίευσε η εκπομπή Live You μια γυναίκα ανέφερε πως ο ύποπτος έκανε ασελγείς πράξεις έξω από σχολείο γεμάτα παιδιά και πως συνελήφθη αλλά αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο.

