Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν μια ηλικιωμένη σκόνταψε και έπεσε στην άσφαλτο η οποία είχε μετατραπεί σε λίμνη λόγω της υπερχείλισης αγωγού λυμάτων της ΕΥΔΑΠ. Αποτέλεσμα, η άτυχη γυναίκα να βρεθεί ξαφνικά να... κολυμπάει σε βρώμικα νερά.

Το περιστατικό ανέφερε στην εκπομπή Live You στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης με αφορμή το γνωστό πρόβλημα με την υπερχείλιση των του αγωγού που είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η παραλιακή λύματα.

«Δεν ξέρουμε αν ο κόσμος γνώριζε ότι αυτά είναι βοθρολύματα και τα πάταγε νομίζοντας ότι είναι βρόχινο νερό», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

