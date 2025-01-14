Λογαριασμός
Ηλικιωμένη βρέθηκε ξαφνικά να... κολυμπάει σε λίμνη από βοθρολύματα στην παραλιακή - Βίντεο

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης αναφέρθηκε στην τραγική εικόνα όπου φαίνεται μία γυναίκα να "κολυμπάει" μέσα στα λύματα, που πλημμύρισαν τη Λεωφόρο Ποσειδώνος μετά από βροχόπτωση

παραλιακή

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν μια ηλικιωμένη σκόνταψε και έπεσε στην άσφαλτο η οποία είχε μετατραπεί σε λίμνη λόγω της υπερχείλισης αγωγού λυμάτων της ΕΥΔΑΠ. Αποτέλεσμα, η άτυχη γυναίκα να βρεθεί ξαφνικά να... κολυμπάει σε βρώμικα νερά.

Το περιστατικό ανέφερε στην εκπομπή Live You στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης με αφορμή το γνωστό πρόβλημα με την υπερχείλιση των του αγωγού που είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η παραλιακή λύματα. 

«Δεν ξέρουμε αν ο κόσμος γνώριζε ότι αυτά είναι βοθρολύματα και τα πάταγε νομίζοντας ότι είναι βρόχινο νερό», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

