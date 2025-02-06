Στον ελληνικό στρατό αναμένεται να υπηρετήσει ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες, πρωτότοκος γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ.
Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον γάμο του θείου του Νικόλαου με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.
Οπως είπε ο Χρήστος Ζαμπούνης μιλώντας στο MEGA, το φύλλο παρουσιάσεως δεν έχει φτάσει ακόμα στον ίδιο, αλλά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις καθώς ο 27χρονος ασχολείται με τον αθλητισμό αλλά λόγω παράδοσης στην οικογένεια.
Ο παππούς του ήταν αρχηγός του στρατού και ο πατέρας του υπηρέτησε στον αγγλικό στρατό στο Σύνταγμα Γερναδιέρων.
Σημειώνεται ότι και τα υπόλοιπα αγόρια του Παύλου, εφόσον η οικογένεια πήρε την ιθαγένεια υποχρεούνται να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό.
