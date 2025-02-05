Όλα είναι έτοιμα για τον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη οι οποίοι θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025, στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

Λίγα 24ωρα πριν ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, το ζευγάρι και οι συγγενείς έφτασαν σήμερα, Τετάρτη, στην Πλάκα για την πρόβα γάμου. Πρώτη στην εκκλησία έφτασε η Χρυσή Βαρδινογιάννη, χαμογελαστή, λέγοντας στην κάμερα ότι «όλα είναι τέλεια». Ζήτησε επίσης από τους δημοσιογράφους διακριτικότητα καθώς πρόκειται για μια «ιδιωτική στιγμή». Στη συνέχεια έφτασε ο Νικόλαος Ντε Γκρες μαζί με τον μέλλοντα πεθερό του, πατέρα της Χρυσής, και κουμπάρο, κ. Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο Νικόλαος δήλωσε στις κάμερες ότι είναι έτοιμος για τον γάμο και νιώθει ευγνωμοσύνη για την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος.

Λίγο αργότερα έφτασαν ο αδελφός του γαμπρού και επίσης κουμπάρος, Παύλος, με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τον μεγαλύτερο γιο τους, Κωνσταντίνο Αλέξιο, και στη συνέχεια η μητέρα του γαμπρού, Άννα Μαρία, και η αδελφή του, Θεοδώρα.

Ο ιερέας της εκκλησίας μίλησε στις κάμερες και σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του Mega είπε πως το ζευγάρι είναι πολύ φιλικό και όχι ιδιαίτερα απαιτητικό.

«Είναι χαριτωμένοι», είπε χαρακτηριστικά μπροστά στις κάμερες. Επίσης, αποκάλυψε ότι το ζευγάρι θα κάτσει σε πολυθρόνες και επιβεβαίωσε ότι αντί για στεφάνια θα βάλουν κορόνες.

Στην ερώτηση γιατί διάλεξαν τη συγκεκριμένη εκκλησία είπε ότι πρόκειται για αυτοκρατορικό ναό και ίσως λόγω του ονόματος του Νικολάου.

Οι λεπτομέρειες για τον γάμο

Ο γάμος θα γίνει σε στενό κύκλο, με περίπου 100 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων συγγενείς από βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης, επιχειρηματίες και προσωπικότητες του διεθνούς jet set. Όπως έχει γίνει γνωστό οι καλεσμένοι θα προέρχονται αυστηρά και μόνο από τις δύο οικογένειες.

Αυστηρά θα είναι και τα μέτρα ασφαλείας, με τους δρόμους γύρω από τον ναό να παραμένουν κλειστοί.

Το ζευγάρι θα παντρέψει ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος και δίπλα του θα βρίσκεται ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Βαρνάβας Θεοχάρης και ο πατέρας Αλέξιος.

Επίσης, θα έχουν τέσσερις κουμπάρους:﻿ τον αδελφό του γαμπρού, Παύλο, τον στενό φίλο του, Νάσο Θανόπουλο, τον εξάδελφο της νύφης, Γιώργο Β. Βαρδινογιάννη, και τον επιχειρηματία Βασίλη Κεφαλογιάννη.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου θα υπάρξει και χορωδία που θα ψάλλει βυζαντινούς ύμνους.

Μετά την τελετή, θα ακολουθήσει δεξίωση σε εμβληματικό χώρο του Πειραιά, πιθανότατα στον Ναυτικό Όμιλο, ο οποίος είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον εκλιπόντα πατέρα του γαμπρού, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Το νυφικό της Χρυσής Βαρδινογιάννη θα είναι δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή ﻿Χρήστου Κωσταρέλλου, τον οποίο λατρεύουν celebrities και royals.

Πηγή: skai.gr

