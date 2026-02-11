Λογαριασμός
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο ιερομόναχος Τύχων και ο Χατζη-Γεώργης γίνονται άγιοι

Ο ιερομόναχος Τύχων και ο Χατζη- Γεώργης, με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εντάσσονται στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας  

Την κατάταξη στο αγιολόγιο δύο οσιακών μορφών αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη συνεδρίαση υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Πρόκειται για τον ιερομόναχο Τύχωνα που έζησε στη σκήτη της Καψάλας και τον μοναχό Γεώργιο, ευρύτερα γνωστό ως Χατζη-Γεώργη.

H ανακοίνωση

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον, 11ην Φεβρουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχου Τύχωνος, τοῦ ἐν τῷ ἐν τῇ Σκήτῃ Καψάλας Ἱερῷ Σταυρονικητιανῷ Κελλίῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀσκήσαντος, καί μοναχοῦ Γεωργίου, τοὐπίκλην Χατζη-Γεώργη, τοῦ ἐκ Καππαδοκίας καταγομένου καί ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος.

