Τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας στο Κάραβελ σε εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν

Ενημέρωσε άγνωστος με κλήση στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 17:30 και έδωσε προθεσμία 45 λεπτών

Για ύπαρξη βόμβας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Κάραβελ, ενημέρωσε άγνωστος με τηλεφώνημα του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 17:30.

Έδωσε, μάλιστα, χρονικό διάστημα 45 λεπτών μέχρι την έκρηξη. Στο ξενοδοχείο υπάρχει εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν.

