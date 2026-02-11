Τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας στο Κάραβελ σε εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν

Για ύπαρξη βόμβας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Κάραβελ, ενημέρωσε άγνωστος με τηλεφώνημα του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 17:30.
Έδωσε, μάλιστα, χρονικό διάστημα 45 λεπτών μέχρι την έκρηξη. Στο ξενοδοχείο υπάρχει εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν.
Πηγή: skai.gr
