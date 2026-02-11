Κομοτηνή: 43χρονη Ρομά έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο γυναίκας

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» οδηγήθηκε για τις πρώτες βοήθειες γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα ληστείας το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου σε κατάστημα της Κομοτηνής.

Η δράστιδα πέταξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της παθούσας, όταν έγινε αντιληπτή να κλέβει κοσμήματα από το κατάστημα.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθη χθες το πρωί στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, μία ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Της πέταξε υδροχλωρικό οξύ, όταν έγινε αντιληπτή

Η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της παθούσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Χ» η δράστιδα είναι ημεδαπή, 43 ετών, ενώ η παθούσα επίσης ημεδαπή, μόλις 25 ετών. Σύμφωνα με πηγές του «Χ», η παθούσα φέρεται να έστριψε τελευταία στιγμή το κεφάλι της, με αποτέλεσμα να αποφύγει το άμεσο «χτύπημα» του καυστικού υγρού, το οποίο την βρήκε «ξώφαλτσα» κοντά στο μάτι της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν το θύμα -αφότου γλίτωσε την πρώτη επίθεση- προσπάθησε να φύγει από το κατάστημα, η δράστιδα της επιτέθηκε ξανά, ρίχνοντάς τη κάτω και προσπαθώντας να της επιτεθεί ξανά με το υγρό. Η δράστιδα, μάλιστα, φέρεται πως επέμεινε, αφού στη συνέχεια μπήκε ξανά στο κατάστημα και προσπάθησε, μάταια, να αφαιρέσει κοσμήματα, αφού τη σταμάτησαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία, που ειδοποιήθηκε για την κατάσταση. Οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Στο «Σισμανόγλειο» για τις πρώτες βοήθειες

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας. Σε αυτό συνετέλεσε, όπως περιγράφηκε παραπάνω, το γεγονός ότι το καυστικό υγρό δεν τη βρήκε «ξώφαλτσα» δίπλα από το μάτι της.

