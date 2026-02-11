Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ένας 17χρονος ημεδαπός και δύο 16χρονοι αλλοδαποί, για φθορές σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη.
Ειδικότερα, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι έρριψαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο διήλθε ξανά από το ανωτέρω σημείο, προκαλώντας θραύση του υαλοπίνακα.
Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
