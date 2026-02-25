Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η περιοχή του Έβρου, καθώς η συνεχής και ανεξέλεγκτη αύξηση της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, επιβεβαιώνοντας τα δυσμενή σενάρια των τελευταίων ημερών. Ήδη περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική.

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρέθηκαν τα ξημερώματα τα Λάβαρα Έβρου, όταν η αιφνίδια και ιδιαίτερα έντονη άνοδος της στάθμης των υδάτων δημιούργησε άμεσο κίνδυνο πλημμύρας για κατοικίες του οικισμού. Λίγο μετά τις 2:30 ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι και να ληφθούν προληπτικά μέτρα προστασίας, ενώ νωρίτερα είχε κλείσει προληπτικά και ο βόρειος κόμβος της περιοχής.

Παράλληλα, υπήρξε εκτεταμένη κινητοποίηση της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών του δήμου Σουφλίου. Ταυτόχρονα, μηχανήματα ενίσχυαν καίρια σημεία των αναχωμάτων. Οι παρεμβάσεις, συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και παραμένουν σε εξέλιξη.

Κλιμάκια της Πολιτιστικής Προστασίας ενημέρωσαν τους πολίτες για την κρισιμότητα της κατάστασης, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας, βάσει της λίστας ευάλωτων πολιτών που έχει καταρτιστεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι περισσότερες διαβάσεις κάτω από τον κάθετο άξονα είχαν ήδη κλείσει τις προηγούμενες ημέρες. Μία μόνο παρέμενε ανοιχτή για τη διοχέτευση υδάτων προς το ποτάμι, ωστόσο, όταν η πίεση έφτασε σε οριακό σημείο, αποφασίστηκε το κλείσιμό της με μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών. Οι αντλίες λειτουργούν αδιάκοπα στα Λάβαρα, απομακρύνοντας νερά από τον οικισμό, όμως οι πιέσεις παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές. Από την εξωτερική πλευρά του χωριού ο όγκος των υδάτων φτάνει μέχρι και τα εφτά μέτρα, ασκώντας τεράστια πίεση στα αναχώματα.

Στο Σουφλί πραγματοποιείται άντληση υδάτων εδώ και είκοσι μέρες, ενώ οι θύρες που διοχετεύουν νερά προς την πόλη ενισχύονται με πέντε μέτρα αδρανών υλικών. Η πίεση μετατοπίζεται νοτιότερα, με τα αναχώματα σε όλο το παρέμβριο τμήμα να δοκιμάζονται έντονα. Από το Αμόριο, όπου το ανάχωμα έχει καταρρεύσει, έως το Τυχερό Έβρου, η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες να μην προσεγγίζουν τις παρέβριες περιοχές και τα αναχώματα, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες. Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, με τις υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή και τους κατοίκους σε συνεχή εγρήγορση, σε μια μάχη που εξακολουθεί να κρίνεται λεπτό προς λεπτό.

Αργότερα μέσα στην μέρα αναμένεται να επισκεφθεί πληγείσες περιοχές του βόρειου Έβρου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς το πρωί στην Αλεξανδρούπολη ώστε να συμμετάσχει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.