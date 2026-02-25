Στην εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:30 το πρωί σε ιστότοπο και εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα και έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη, το οποίο πλέον έχει παρέλθει.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, τα τηλεφωνήματα πραγματοποιήθηκαν προς την «Εφημερίδα των Συντακτών» και την ιστοσελίδα «Ζούγκλα».

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε.

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Σε εκκένωση προχώρησαν οι Αρχές. pic.twitter.com/lwVbzSm5LQ — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) February 25, 2026

Στο σημείο βρίσκεται προληπτικά όχημα της Πυροσβεστικής και ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. Στα δικαστήρια βρίσκεται και δύναμη του ΤΕΕΜ, ενώ στη Λ. Ευελπίδων πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας από το ύψος της Μουστοξύδη έως και την Τσαλδάρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.